Ceny ropy mierne vzrástli

Kuala Lumpur 27. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, keď obavy zo slabšieho dopytu po surovine čiastočne vykompenzovali údaje z USA o väčšom než očakávanom poklese ropných zásob. Rast bol však iba mierny a cena ropy Brent sa naďalej pohybuje pod 104,50 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.19 SELČ 104,45 USD (103,17 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 5 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 95,21 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 23 centov.



"Prudší pokles ropných zásob v USA podporuje ceny komodity, na druhej strane, ich zotavenie je limitované, keďže na trhoch naďalej pretrváva neistota v súvislosti s dopytom," povedal analytik spoločnosti CMC Markets Leon Li. Navyše, ako dodal, trhy očakávajú, že americká centrálna banka v stredu oznámi výrazné zvýšenie úrokových sadzieb, čo tiež obmedzilo rast cien.



Zásoby ropy v USA klesli podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) v minulom týždni o 4 milióny barelov. V porovnaní s odhadmi ekonómov oslovených agentúrou Reuters to predstavuje štvornásobne výraznejší pokles. Momentálne sa čaká na informácie amerického ministerstva energetiky, ktoré oficiálne údaje o vývoji ropných zásob zverejní v stredu.



(1 EUR = 1,0124 USD)