Ceny ropy mierne vzrástli

New York 24. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok rast, tempo rastu však bolo iba mierne. Trhy vyčkávajú na prejav šéfa americkej centrálnej banky (Fed), ktorý by mal naznačiť ďalšie smerovanie menovej politiky Fedu do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.21 h SELČ 83,37 USD (76,91 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 16 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 14 centov.



Prezident Fedu Jerome Powell vystúpi na sympóziu svetových centrálnych bankárov, ktoré sa každoročne koná v horskom stredisku Jackson Hole v štáte Wyoming, v piatok 25. augusta. Vo svojom prejave by mal naznačiť ďalšie kroky Fedu v oblasti úrokových sadzieb. Prezident Federálnej rezervnej banky vo Philadelphii Patrick Harker v tejto súvislosti vo štvrtok uviedol, že Fed už urobil dosť a bolo by vhodné do konca roka podržať úrokové sadzby na stabilnej úrovni a počkať, aký mali predchádzajúce kroky na ekonomiku vplyv.



(1 EUR = 1,084 USD)