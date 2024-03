Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 6. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli po dlhotrvajúcom poklese. To sú známky napätej ponuky v dôsledku zníženia ťažby zo strany veľkých producentov. Podporili ich aj očakávania rastu dopytu v Číne a USA, dvoch najväčších svetových spotrebiteľov ropy, neskôr v priebehu roka. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predbežná správa o zásobách ropy v USA od amerického ropného inštitútu API ukázala, že zásoby ropy v USA v týždni, ktorý sa skončil 1. marca, vzrástli o 423.000 barelov. To je oveľa menej ako nárast o 2,1 milióna barelov, ktorý predpovedali analytici v prieskume agentúry Reuters.



Zásoby benzínu zároveň klesli o 2,8 milióna barelov a zásoby ropných destilátov o 1,8 milióna barelov, ukázali údaje API.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 7.31 h SEČ predával po 78,45 USD (72,31 eura). To bolo o 30 centov alebo 0,38 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 28 centov alebo 0,34 % na 82,32 USD za barel.



(1 EUR = 1,0849 USD)