Ceny ropy mierne vzrástli

New York 27. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok popoludní mierne zvýšili. A aj za celý týždeň smerujú k zisku po dvoch týždňoch strát. Podporili ich vyhlásenia ministerky financií USA Janet Yellenovej, že tempo rastu americkej ekonomiky v 1. štvrťroku by mohlo byť revidované smerom nahor, a že inflácia sa zmierni. Obavy z ponuky podporili tiež ceny komodity, keďže napätie na Blízkom východe pokračuje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Izrael zintenzívnil letecké útoky na Rafah a štvrtkové (25. 4.) údaje z USA ukázali, že hospodársky rast sa v 1. štvrťroku spomalil a inflácia sa zrýchlila. Yellenová je však optimistická a verí, že sa to zlepší. Investori ale najnovšie počítajú s tým, že americká centrálna banka Fed nezníži svoje úrokové sadzby skôr ako v septembri.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok o 17.51 h SELČ predával po 83,86 USD (78,27 eura). To bolo o 29 centov alebo 0,35 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 34 centov alebo 0,38 % na 89,35 USD za barel.



(1 EUR = 1,0714 USD)