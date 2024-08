Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 7. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli aj napriek tomu, že predbežné údaje z USA naznačili, že zásoby komodity sa minulý týždeň zvýšili. Ale menej ako ekonómovia očakávali. A zároveň pretrvávajúce obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu a slabého dopytu, ako aj eskalácia konfliktu na Blízkom východe držia ceny ropy pod tlakom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 7.26 h SELČ predával po 73,71 USD (67,22 eura). To bolo o 51 centov alebo 0,70 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 41 centov alebo 0,54 % na 76,89 USD za barel.



Podľa predbežných údajov amerického ropného inštitútu API zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 2. augusta o 180.000 barelov, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa zvýšia viac, o 850.000 barelov. Stúpli aj zásoby benzínu o 3,3 milióna barelov a zásoby destiláty vzrástli o 1,2 milióna barelov. To poukazuje na slabnúci dopyt.



(1 EUR = 1,0966 USD)