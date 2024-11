Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 13. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, pričom cena ropy Brent sa vrátila nad 72 USD za barel (159 litrov). Rast bol však iba mierny, keďže náladu na trhoch ovplyvňujú protichodné faktory. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Na jednej strane trhy očakávajú obmedzenie dodávok z Iránu po správach, že novozvolený americký prezident Donald Trump si za ministra zahraničných vecí pravdepodobne zvolí senátora za Floridu Marca Rubia známeho tvrdým postojom voči Iránu. Na druhej strane Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v utorok (12. 11.) znížila odhad rastu dopytu po komodite v tomto aj budúcom roku.



OPEC v najnovšej mesačnej správe uviedol, že svetový dopyt po rope sa tento rok zvýši o 1,82 milióna barelov denne. Pred mesiacom organizácia uvádzala rast o 1,93 milióna barelov/deň.



Aj odhad na rok 2025 revidoval OPEC smerom nadol. Očakáva, že dopyt dosiahne 1,54 milióna barelov denne, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na rast dopytu o 1,64 milióna barelov/deň. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zverejní svoju aktualizovanú prognózu vo štvrtok.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.04 h SEČ 72,10 USD (67,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,29 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 68,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 19 centov (0,28 %).



Trhy teraz čakajú na správy o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň zo strany Amerického ropného inštitútu (API). Ten zvyčajne zverejňuje informácie v utorok, pre pondelkový sviatok Dňa veteránov však zverejnenie odložil na stredu. Analytici odhadujú, že ropné zásoby v USA v minulom týždni vzrástli, a to zhruba o 100.000 barelov.



(1 EUR = 1,0617 USD)