Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 16. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok takmer nezmenili a vzrástli len veľmi mierne po poklese v predchádzajúcom dni, keď správy, že USA a Irán by mohli uzavrieť jadrovú dohodu, vyvolali obavy z nadmernej ponuky komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok o 6.32 h SELČ predával po 61,67 USD (55,14 eura). To bolo o 5 centov alebo 0,08 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 6 centov alebo 0,09 % na 64,59 USD za barel.



Oba kontrakty vo štvrtok (15. 5.) popoludní klesli o viac ako 2 %, ale smerujú k zisku za celý týždeň po prudkom zvýšení ich cien na začiatku týždňa po tom, čo sa USA a Čína v pondelok (12. 5.) dohodli na dočasnom znížení vzájomných vysokých ciel.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že USA sú veľmi blízko k zabezpečeniu jadrovej dohody s Iránom.



Podpísanie dohody a zrušenie sankcií by mohlo viesť k návratu iránskej ropy na trhy a k zmene rovnováhy medzi ponukou a dopytom po rope.



Pred opätovným zavedením ropných sankcií v roku 2018 bola iránska ťažobná kapacita približne 3,8 milióna barelov ropy denne a v súčasnosti exportuje okolo 1,6 milióna barelov/deň.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok uviedla, že globálna ponuka ropy bude tento rok rásť rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo, keďže najväčší producenti z aliancie členovia OPEC+ plánujú zmierniť ťažobné obmedzenia.



(1 EUR = 1,1185 USD)