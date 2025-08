Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 1. augusta (TASR) - Po poklese v predchádzajúci obchodný deň ceny ropy v piatok vzrástli, rast bol však iba mierny, pričom cena Brentu sa stále drží pod 72 USD za barel (159 litrov). Na jednej strane na trhy vplývajú obavy z dôsledkov vysokých amerických dovozných ciel uvalených na obchodných partnerov a na druhej strane riziko vysokých sankcií na kupcov ruskej ropy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.15 h SELČ 71,84 USD (62,76 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 14 centov (0,20 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 69,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcim kontraktom to predstavuje zvýšenie o 12 centov (0,17 %).



Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k rastu až o približne 5 %. V prípade WTI by sa cena mala za tento týždeň podľa posledného vývoja zvýšiť o viac než 6 %. Americký prezident Donald Trump totiž začiatkom týždňa dal Rusku ultimátum na ukončenie bojov na Ukrajine do 10 dní, pričom v prípade, že sa tak nestane, uvalia USA na obchodných partnerov Ruska 100-percentné clá.



V závere týždňa sa však investori viac zamerali na zavedenie zvýšených ciel USA na ich obchodných partnerov, ktorým sa do 1. augusta nepodarilo dosiahnuť s Američanmi novú obchodnú dohodu. Trump vo štvrtok (31. 7.) podpísal výkonné nariadenie, ktorým zavádza nové clá pre desiatky obchodných partnerov USA, pričom pre Kanadu zvyšujú USA clá z doterajších 25 na 35 %. Opatrenia nadobudnú platnosť o sedem dní.



Analytici sa obávajú, že tieto kroky zvýšia ceny, čo obmedzí hospodársky rast. To následne zasiahne do dopytu po rope.



(1 EUR = 1,1446 USD)