Ceny ropy mierne vzrástli
USA stupňujú tlak na Rusko, čo zvyšuje pravdepodobnosť sprísnenia sankcií voči Moskve, ak sa nedosiahne mierová dohoda.
Autor TASR
New York 11. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok podvečer mierne vzrástli po poklese o viac ako 4 % minulý týždeň. Vývoj na trhu ovplyvnili plány na rokovania amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 15. augusta o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
USA stupňujú tlak na Rusko, čo zvyšuje pravdepodobnosť sprísnenia sankcií voči Moskve, ak sa nedosiahne mierová dohoda. Washington zároveň nalieha na Indiu, aby znížila nákupy ruskej ropy.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v pondelok tesne po 18. h SELČ predával po 64,05 USD (55,11 eura). To bolo o 17 centov alebo 0,27 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.
Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 14 centov alebo 0,21 % na 66,73 USD za barel.
(1 EUR = 1,1622 USD)
