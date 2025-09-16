< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli
Autor TASR
Singapur 16. septembra (TASR) - Po raste v predchádzajúcom obchodnom dni zaznamenali ceny ropy mierny rast aj v utorok. Trhy naďalej predpokladajú výpadky v dodávkach ropy po ukrajinských útokoch na ruské rafinérie, navyše, čaká sa na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Informovali o tom agentúra Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.01 h SELČ 67,59 USD (57,45 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 15 centov (0,22 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 63,47 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje zvýšenie o 17 centov (0,27 %). V pondelok (15. 9.) uzatvorila cena Brentu rastom o 45 centov a cena WTI rastom o 61 centov.
Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom obmedziť vojenské kapacity Moskvy. „Zvýšené obavy o dodávky ropy z Ruska, ktoré sa na globálnej produkcii podieľa viac než 10 %, prispeli k zvýšeniu cien,“ povedal analytik zo spoločnosti IG Tony Sycamore.
Trhy okrem toho čakajú na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Predpokladá sa ich zníženie, čo by podporilo rast dopytu po rope. Zasadnutie sa začína v utorok, pričom vedenie Fedu rozhodne v stredu 17. septembra.
Trhy zároveň vyčkávajú aj na najnovšie údaje amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA. Tie budú známe rovnako v stredu.
(1 EUR = 1,1766 USD)
