Ceny ropy mierne vzrástli
Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 13 centov alebo 0,21 % na 65,60 USD za barel.
Autor TASR
Singapur 7. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili a stúpli len mierne po výraznom náraste v predchádzajúcom dni. Obchodníci totiž zvažujú rozhodnutie o zvýšení produkcie aliancie OPEC+ v budúcom mesiaci uprostred obáv z prebytku ponuky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 6.31 h SELČ predával po 61,81 USD (52,93 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,19 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Obe kontrakty v pondelok (6. 10.) vyskočili o viac ako 1 %, čím sa zotavili zo straty v predchádzajúcom týždni po tom, čo sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci dohodli na menšom zvýšení produkcie, ako trhy čakali. Zmiernili sa tak obavy trhu z náhleho prebytku ponuky.
Aliancia OPEC+, ktorej súčasťou je aj Rusko, uviedla, že zvýši produkciu približne o 137.000 barelov denne a zachová si opatrné tempo prijaté v októbri. Tento zdržanlivý krok uistil obchodníkov, že skupina sa naďalej zameriava na cenovú stabilitu a nie na opätovné získanie podielu na trhu.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) minulý mesiac predpovedala rekordný prebytok ropy v roku 2026, ak OPEC+ bude pokračovať vo zvyšovaní ťažby a producenti mimo skupiny vrátane USA a Brazílie takisto zvýšia ponuku.
No zároveň útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru podporujú ceny ropy.
Medzitým pozastavenie činnosti vládnych agentúr v USA od 1. októbra oneskorilo zverejnenie kľúčových ekonomických údajov, v dôsledku čoho sú účastníci trhu opatrní.
(1 EUR = 1,1678 USD)
