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Ceny ropy mierne vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.15 h SELČ 91,74 USD (79,05 eura) za barel.
Autor TASR
Tokio 20. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, rast bol však minimálny a cena Brentu sa pohybuje pod 92 USD za barel (159 litrov). Investori vyčkávajú na ďalší vývoj situácie na Blízkom východe a najmä v kľúčovom Hormuzskom prielive. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.15 h SELČ 91,74 USD (79,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov (0,13 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom, ktorý exspiruje vo štvrtok, dosiahla 86 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 17 centov (0,20 %).
Napätie po ukončení 60-dňového prímeria medzi USA a Iránom pretrváva, zatiaľ však nedošlo k výraznejšej eskalácii konfliktu. Na druhej strane, z USA a Iránu prichádzajú protichodné vyhlásenia, čo sa týka bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený, podľa Teheránu však zostáva uzatvorený. Lodiarske spoločnosti sa preto radšej rozhodli tejto trase vyhnúť.
(1 EUR = 1,1605 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.15 h SELČ 91,74 USD (79,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov (0,13 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom, ktorý exspiruje vo štvrtok, dosiahla 86 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 17 centov (0,20 %).
Napätie po ukončení 60-dňového prímeria medzi USA a Iránom pretrváva, zatiaľ však nedošlo k výraznejšej eskalácii konfliktu. Na druhej strane, z USA a Iránu prichádzajú protichodné vyhlásenia, čo sa týka bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený, podľa Teheránu však zostáva uzatvorený. Lodiarske spoločnosti sa preto radšej rozhodli tejto trase vyhnúť.
(1 EUR = 1,1605 USD)