Ceny ropy minulý týždeň stratili viac ako 7 %

New York 20. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (18. 10.) klesli a za celý týždeň si odpísali viac ako 7 %. Vývoj ovplyvnilo najmä spomaľovanie hospodárskeho rastu v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 69,22 USD (63,81 eura). To bolo o 1,45 USD alebo 2,05 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,39 USD centov alebo 1,87 % na 73,06 USD za barel.



Za celý týždeň oba kontrakty zdraželi o viac ako 1 %. Za celý týždeň cena Brentu klesla o viac ako 7 % a WTI o približne 8 %. Oba kontrakty zaznamenali najväčší týždenný pokles od 2. septembra, keď Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) znížili svoje prognózy globálneho dopytu v tomto aj budúcom roku.



Čínske hospodárstvo rástlo v treťom štvrťroku najpomalšie od začiatku minulého roka. Produkcia čínskych rafinérií zároveň v septembri klesla šiesty mesiac po sebe, čo odrážalo nižšiu spotrebu palív a oslabenie v širšej ekonomike. V USA podľa údajov Úradu pre energetické informácie (EIA) produkcia ropy minulý týždeň prekonala ďalší rekord, keď v týždni do 11. októbra dosiahla v priemere 13,5 milióna barelov denne (bpd), čo prekonalo skoršie maximum na úrovni 13,4 milióna bpd zaznamenané pred dvomi mesiacmi. EIA tiež oznámila, že zásoby ropy, benzínu a destilátov v USA minulý týždeň klesli.



(1 EUR = 1,0847 USD)