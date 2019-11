Ceny ropy na konci obchodného týždňa klesli

New York 24. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (22. 11.), na konci tohto obchodného týždňa, klesli z predchádzajúceho dvojmesačného maxima. Dôvodom poklesu boli obavy o výsledok obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou, ktoré zatienili aj očakávané predĺženie limitov na ťažbu aliancie OPEC+.



Neistota v otázke, či budú USA a Čína schopné dosiahnuť čiastočnú obchodnú dohodu, ktorá by zmiernila tlak na globálnu ekonomiku, tak drží ceny ropy na uzde.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 57,77 USD (52,24 eura). To bolo o 81 centov menej ako na konci predchádzajúceho dňa. V priebehu piatka sa pritom cena WTI nakrátko vyšplhala na dvojmesačné maximum 58,74 USD za barel v reakcii na signály od veľkých producentov o predĺžení limitov na ťažbu.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 58 centov na 63,39 USD za barel, pričom nakrátko dosiahla až 64,27 USD/barel.



Oproti piatku 15. novembra sa cena oboch kontraktov takmer nezmenila.



(1 EUR = 1,1058 USD)