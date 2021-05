Ceny ropy na konci obchodného týždňa mierne vzrástli

New York 9. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (7. 5.), posledný deň obchodovania tento týždeň, mierne vzrástli. Dôvodom bol optimizmu v súvislosti so zotavovaním ekonomík v USA a Európe. Ale zároveň obavy z vyhliadok na dopyt v Ázii pre pokračujúci rast nových prípadov ochorenia COVID-19, najmä v Indii, zabrzdili výraznejšie zdraženie komodity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 64,90 USD (53,82 eura). To bolo o 19 centov alebo 0,30 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Aj júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel v piatok o 19 centov alebo 0,30 % na 68,28 USD za barel.



Za celý týždeň sa ceny oboch kontraktov zvýšili o viac ako 1 %, už druhý týždeň po sebe, pretože zmiernenie obmedzenia pohybu v Spojených štátoch a Európe a zotavenie sa tovární vďaka očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, pripravujú pôdu pre oživenie dopytu po palive.



(1 EUR = 1,2059 USD)