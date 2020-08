Ceny ropy na konci obchodovania tento týždeň klesli

New York 16. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (14. 8.), posledný deň tohto obchodného týždňa, znížili. Dôvodom boli obavy, že sa bude dopyt po komodite zotavovať pomalšie, ako sa očakávalo, v dôsledku opatrení spojených s pandémiou nového koronavírusu.



Zároveň zvyšujúca sa ponuka ropy na trhu zatienila optimizmus, ktorý vyvolal pokles zásob ropy a palív v USA minulý týždeň.



Dvaja prominentní svetoví prognostici, Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), tento týždeň znížili predpoveď vývoja dopytu po rope v roku 2020. Navyše ropný kartel a jeho spojenci z aliancie OPEC+ by od tohto mesiaca mali zvýšiť produkciu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 42,01 USD (35,56 eura). To bolo o 23 centov menej ako deň predtým na konci obchodovania. Za celý týždeň však cena WTI stúpla o 1,9 %.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zlacnel o 16 centov na 44,80 USD za barel, ale za celý týždeň sa jeho cena zvýšila o 0,9 %.



Ropa sa zotavila z miním, na ktoré sa prepadla v apríli, keď bola cena WTI nakrátko záporná. Oživenie rastu nových prípadov ochorenia COVID-19 v uplynulých týždňoch však brzdí zvyšovanie cien ropy.



Aliancia OPEC+, ktorej členom je aj Rusko, od mája znížila produkciu o približne 10 % globálneho dopytu pred pandémiou, aby podporila trh s ropou. Podľa dohody by mali členovia aliancie tento mesiac začať zvyšovať produkciu, keď sa dopyt zotaví. V stredu (19. 8.) sa zíde poradný panel OPEC+, aby analyzoval situáciu na trhu.



(1 EUR = 1,1813 USD)