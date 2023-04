Singapur 14. apríla (TASR) - Ceny ropy na konci týždňa rastú v dôsledku znižovania ponuky. Vo štvrtok (13. 4.) klesli o viac než 1 % pre obavy z toho, že ekonomika USA mieri do recesie.



Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili. Dôvodom sú signály zníženia ruskej produkcie a obmedzenia dodávok. Trh teraz čaká na mesačnú správu Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá by mala byť zverejnená neskôr počas dňa a ktorá ukáže aktualizované vyhliadky globálneho dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa o 7.24 h SELČ predával po 82,52 USD (74,92 eur). To bolo o 36 centov alebo o 0,44 % viac ako vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V predchádzajúci deň kontrakt stratil 1,10 USD alebo 1,3 % a uzavrel na 82,16 USD za barel.



Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 29 centov alebo o 0,34 % a v piatok o 7.30 h SELČ sa predával po 86,38 USD za barel.



"Ruský export vykazuje známky oslabenia, keďže produkcia bola podľa správ obmedzená o 700.000. barelov denne," uviedli analytici banky ANZ.



Investori sa však sústreďujú aj na mesačnú správu IEA o vývoji a vyhliadkach trhu s ropou, ktorá bude zverejnená počas piatka. Možnosť, že agentúra zníži výhľad globálneho dopytu v dôsledku oslabovania makroekonomického rastu, tlačí na ceny čierneho zlata.



Štvrtková správa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) poukázala na riziká poklesu dopytu počas leta. Ako dôvody uviedla slabšie rastové vyhliadky, sprísnenie menovej politiky a nestabilitu v globálnom finančnom sektore.



WTI si od začiatku týždňa polepšila o 2 % a Brent o 1,3 %. Oba referenčné druhy ropy zrejme zaznamenajú štvrtý ziskový týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,1015 USD)