Silvestrovské ceny ropy mierne klesli

New York/Londýn 31. decembra (TASR) - Ceny ropy na Silvestra mierne klesli.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa vo štvrtok o 11.01 h SEČ predával po 48,30 USD (39,33 eura). To bolo o 10 centov alebo 0,21 % menej ako v stredu (30. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v stredu pripísala 40 centov alebo približne 0,8 % a uzavrela na 48,40 USD za barel. Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 11.00 h SEČ predával s mínusom 10 centov alebo 0,19 % po 51,53 USD za barel.



Obchodovanie tesne pred koncom roka je pokojné a zobchodované objemy sú len veľmi malé. V stredu ceny čierneho zlata podporila správa amerického ministerstva energetiky, ktorá ukázala, že v týždni skončenom 25. decembra ropné rezervy v USA padli o 6,1 milióna barelov na 493,5 milióna barelov. Experti počítali s poklesom len o 3,1 milióna barelov.



Ceny ropy zaznamenali počas roka 2020 bezprecedentné kolísanie. Na začiatku roka sa ropná zmes Brent obchodovala okolo úrovne 70 USD za barel. Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu v apríli jej cena padla pod 20 USD za barel. Cena termínovaných kontraktov na americkú WTI sa dokonca dostala do záporného teritória. Potom sa začali ceny ropy postupne zotavovať. V poslednom čase ich podporil začiatok očkovania proti ochoreniu COVID-19.



(1 EUR = 1,2281 USD)