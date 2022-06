Ceny ropy na začiatku nového týždňa stagnujú

Singapur 27. júna (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa prakticky stagnujú. Investori čakajú na výsledky samitu lídrov skupiny najrozvinutejších krajín sveta G7. Jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich dianie na trhu sú aktuálne obavy z recesie, ktorá by udusila dopyt.



Augustový kontrakt na americkú ropu WTI sa v pondelok o 8.46 h SELČ predával po 107,46 USD (102,11 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 16 centov alebo 0,15 % menej v porovnaní s koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze v piatok (24. 6.). Kontrakt ukončil piatkové obchodovanie so ziskom 3,35 USD alebo o 3,21 % na 107,62 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň však WTI stratila okolo 1,8 %.



Severomorská ropná zmes Brent s augustovým kontraktom sa v pondelok o 8.45 h SELČ predávala so ziskom 5 centov alebo 0,04 % po 113,17 USD za barel. V piatok si pripísala 3,07 USD alebo 2,79 % a uzavrela na 113,12 USD za barel.



Ceny ropy zrejme zaznamenajú v júni prvý mesačný pokles od minulého novembra. Dôvodom sú rastúce obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky. Centrálne banky po celom svete totiž v snahe o spomalenie inflácie zvyšujú úrokové sadzby.



Lídri skupiny G7 diskutujú o stanovení stropu na cenu ruskej ropy. Zatiaľ však nedospeli k dohode a o záležitosti sa ďalej rokuje. Mechanizmus by mal fungovať prostredníctvom zavedenia reštrikcií na poistenie a prepravu ruskej ropy.



(1 EUR = 1,0524 USD)