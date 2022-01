Ropa na začiatku roka zdražela, Brent prekročil 78 USD za barel

Singapur 3. januára (TASR) - Ceny ropy odštartovali nový rok 2022 rastom, pričom cena Brentu prekročila hranicu 78 USD za barel (159 litrov). Trhy však stále sledujú vývoj okolo nového variantu koronavírusu omikron, pre ktorý analytici upravili pôvodnú prognózu tohtoročných cien ropy smerom nadol.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.13 h SEČ 78,40 USD (69,22 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 62 centov (0,80 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 75,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 61 centov alebo 0,81 %.



Ceny ropy sa tak vrátili k rastu po tom, ako v posledný deň minulého roka zaznamenali pokles o viac než 2 %. Za celý rok 2021 však výrazne vzrástli, cena Brentu o 50,5 %, čo bol najvýraznejší rast za päť rokov, a cena WTI o 55,5 %, čo predstavuje najvyšší rast za posledných 12 rokov.



Analytici očakávajú, že ceny ropy porastú aj v tomto roku. Na druhej strane, v dôsledku prudkého zvýšenia počtu infikovaných vo svete v závere roka upravili svoju prognózu vývoja cien v roku 2022 smerom nadol.



V decembrovom prieskume agentúry Reuters 35 oslovených analytikov uviedlo, že cena Brentu by v roku 2022 mala dosiahnuť v priemere 73,57 USD/barel. V novembrovom odhade počítali ešte s cenou na úrovni 75,33 USD za barel. Decembrový odhad predstavuje prvú redukciu prognózy od augusta.



Čo sa týka ceny WTI, analytici v decembrovom prieskume uviedli, že v tomto roku by mala dosiahnuť v priemere 71,38 USD/barel. V novembri počítali s cenou na úrovni 73,31 USD za barel.



V súčasnosti trhy čakajú najmä na rokovanie štátov zoskupenia OPEC+, ktoré zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. Schôdzka sa uskutoční v utorok 4. januára, pričom sa očakáva, že OPEC+ bude aj vo februári pokračovať v súčasnom pláne postupného zvyšovania ťažby o 400.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1326 USD)