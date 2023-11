Ceny ropy na začiatku týždňa klesli, Brent skĺzol pod 81 USD/barel

Peking 13. novembra (TASR) - Po raste v závere minulého týždňa zaznamenali ceny ropy v pondelok pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 81 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch opätovne ovplyvnili obavy z poklesu dopytu v Spojených štátoch a Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.06 h SEČ 80,84 USD (75,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 59 centov (0,72 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 76,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 60 centov alebo 0,78 %.



V piatok (10. 11.) ceny ropy vzrástli o takmer 2 %, keď Irak oznámil, že podporí produkčné škrty zo strany ropného zoskupenia OPEC+. Na druhej strane, za celý týždeň zaznamenali pokles približne o 4 %, čo predstavuje týždenný pokles tretí týždeň v rade, čo sa stalo prvýkrát od mája tohto roka.



"Investorov momentálne viac zaujíma slabý dopyt v USA a Číne, zatiaľ čo obavy z možného narušenia dodávok pre konflikt medzi Izraelom a Hamasom sa zmiernili," povedal Hirojuki Kikukawa, šéf NS Trading, divízie spoločnosti Nissan Securities. Situáciu na trhoch ovplyvnili informácie z USA, že dopyt po rope by mal klesnúť. Na budúci rok by podľa ministerstva energetiky mohla spotreba benzínu v USA na obyvateľa klesnúť na najnižšiu úroveň za posledné dve dekády.



Nepriaznivé boli aj údaje z Číny. Spotrebiteľské ceny klesli aj v októbri a zvýšili obavy o ďalší vývoj druhej najväčšej ekonomiky sveta. Navyše čínske rafinérie zadali na december nižšie objednávky na dodávky ropy zo Saudskej Arábie.



(1 EUR = 1,0683 USD)