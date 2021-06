Ceny ropy na začiatku týždňa vzrástli

New York 14. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena WTI prekročila hranicu 71 USD a Brentu 73 USD za barel. Dôvodom sú vyhliadky na rast dopytu po komodite vďaka pokroku pri očkovaní a uvoľňovaniu opatrení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



Zdražovanie ropy podporila aj správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku z minulého týždňa, v ktorej predpovedala, že sa globálny dopyt po komodite vráti na predpandemickú úroveň do konca roku 2022.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok o 18.53 h SELČ predával po 71,18 USD (58,77 eura). To bolo o 27 centov alebo 0,38 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 34 centov alebo 0,47 % na 73,03 USD za barel.



(1 EUR = 1,2112 USD)