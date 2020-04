Ceny ropy naďalej klesajú, cena Brentu skĺzla pod 20 USD za barel

New York 27. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena WTI klesla približne o 25 % a cena severomorskej ropnej zmesi Brent skĺzla pod 20 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú rýchlo sa napĺňajúce zásobníky ropy po tom, ako nástup pandémie nového koronavírusu zrazil dopyt po rope a vyťažená komodita smeruje rovno do zásobníkov.



Napriek tomu, že vlády vo viacerých krajinách začali karanténne opatrenia postupne uvoľňovať s cieľom oživiť ekonomickú aktivitu, dopyt po palivách zostáva aj naďalej veľmi nízky. Podľa informácií spoločnosti Kpler, ktorá spracováva údaje o dodávkach ropy, bolo ku koncu minulého týždňa naplnených už približne 85 % všetkých pevninských zásobníkov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom dosiahla do 20.16 h SELČ 19,50 USD (17,97 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,94 USD alebo 9,05 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 12,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 4,22 USD alebo 24,91 %.



(1 EUR = 1,0852 USD)