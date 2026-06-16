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Ceny ropy naďalej klesajú
Výrazne zlacnela aj ľahká americká ropa WTI, ktorá si k 16.16 h SELČ odpisovala takmer 3 % a obchodovala sa na úrovni 77,81 USD/barel.
Autor TASR
New York 16. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok poobede prehĺbili svoj pokles. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent prvýkrát od začiatku marca klesla pod 80 amerických dolárov za barel (159 litrov). O 16.16 h SELČ sa cena pohybovala na úrovni 80,68 USD (69,51 eura)/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamenalo pokles o 2,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výrazne zlacnela aj ľahká americká ropa WTI, ktorá si k 16.16 h SELČ odpisovala takmer 3 % a obchodovala sa na úrovni 77,81 USD/barel. Od uzavretia rámcovej dohody medzi USA a Iránom o ukončení vojny ceny ropy klesajú. Trhy posudzujú perspektívu obnovenia dodávok cez kľúčový Hormuzský prieliv. Investori zároveň čakajú na ďalšie podrobnosti o ohlásenej mierovej dohode medzi USA a Iránom.
Očakáva sa, že Washington a Teherán dočasnú dohodu podpíšu v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Podľa informácií iránskych štátnych médií v utorok už prvé iránske lode bez akýchkoľvek narušení preplávali cez oblasť, na ktorú sa vzťahuje námorná blokáda USA.
(1 EUR = 1,1607 USD)
Výrazne zlacnela aj ľahká americká ropa WTI, ktorá si k 16.16 h SELČ odpisovala takmer 3 % a obchodovala sa na úrovni 77,81 USD/barel. Od uzavretia rámcovej dohody medzi USA a Iránom o ukončení vojny ceny ropy klesajú. Trhy posudzujú perspektívu obnovenia dodávok cez kľúčový Hormuzský prieliv. Investori zároveň čakajú na ďalšie podrobnosti o ohlásenej mierovej dohode medzi USA a Iránom.
Očakáva sa, že Washington a Teherán dočasnú dohodu podpíšu v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Podľa informácií iránskych štátnych médií v utorok už prvé iránske lode bez akýchkoľvek narušení preplávali cez oblasť, na ktorú sa vzťahuje námorná blokáda USA.
(1 EUR = 1,1607 USD)