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< sekcia Ekonomika

Ceny ropy naďalej rastú, cena Brentu prekonala 90 USD za barel

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,57 USD za barel.

Autor TASR
Londýn 29. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú smerom nahor, pričom cena ropy Brent vzrástla už o viac než 7 % a prekonala 90 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na novú eskaláciu napätia na Blízkom východe, čo znižuje šance na skoré ukončenie konfliktu medzi USA a Iránom a návrat prepravy tovarov cez Hormuzský prieliv do normálu. Navyše, zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.21 h SELČ 90,45 USD (79,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 6,36 USD (7,56 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,57 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5,31 USD (6,70 %).

Spojené štáty a Saudská Arábia zaútočili v stredu v Iraku a zabili najmenej 20 členov bývalej polovojenskej aliancie Ľudové mobilizačné sily (PMF). Svoj útok obhajovali tým, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia. Saudská Arábia predtým oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálili Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie obvinenia označili za „vykonštruované“.

Navyše, americké ministerstvo energetiky zverejnilo, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom zásob o 2,5 milióna barelov a ropný inštitút API odhadol pokles na 3,3 milióna barelov, ministerstvo uviedlo, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 24. júla o 7,2 milióna barelov.

(1 EUR = 1,138 USD)
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