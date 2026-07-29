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Ceny ropy naďalej rastú, cena Brentu prekonala 90 USD za barel
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,57 USD za barel.
Autor TASR
Londýn 29. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú smerom nahor, pričom cena ropy Brent vzrástla už o viac než 7 % a prekonala 90 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na novú eskaláciu napätia na Blízkom východe, čo znižuje šance na skoré ukončenie konfliktu medzi USA a Iránom a návrat prepravy tovarov cez Hormuzský prieliv do normálu. Navyše, zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.21 h SELČ 90,45 USD (79,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 6,36 USD (7,56 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,57 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5,31 USD (6,70 %).
Spojené štáty a Saudská Arábia zaútočili v stredu v Iraku a zabili najmenej 20 členov bývalej polovojenskej aliancie Ľudové mobilizačné sily (PMF). Svoj útok obhajovali tým, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia. Saudská Arábia predtým oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálili Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie obvinenia označili za „vykonštruované“.
Navyše, americké ministerstvo energetiky zverejnilo, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom zásob o 2,5 milióna barelov a ropný inštitút API odhadol pokles na 3,3 milióna barelov, ministerstvo uviedlo, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 24. júla o 7,2 milióna barelov.
(1 EUR = 1,138 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.21 h SELČ 90,45 USD (79,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 6,36 USD (7,56 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 84,57 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5,31 USD (6,70 %).
Spojené štáty a Saudská Arábia zaútočili v stredu v Iraku a zabili najmenej 20 členov bývalej polovojenskej aliancie Ľudové mobilizačné sily (PMF). Svoj útok obhajovali tým, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia. Saudská Arábia predtým oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálili Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie obvinenia označili za „vykonštruované“.
Navyše, americké ministerstvo energetiky zverejnilo, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom zásob o 2,5 milióna barelov a ropný inštitút API odhadol pokles na 3,3 milióna barelov, ministerstvo uviedlo, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 24. júla o 7,2 milióna barelov.
(1 EUR = 1,138 USD)