Ceny ropy opäť prudko klesli, cena Brentu skĺzla pod 38 USD/barel

Londýn 29. októbra (TASR) - Ceny ropy sa po miernom zotavení v ranných hodinách opäť vrátili k výraznému poklesu, pričom cena Brentu sa dostala pod 38 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále negatívne pôsobí rastúci počet infikovaných novým koronavírusom, najmä v USA a Európe. To zvyšuje riziko výrazného poklesu dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 12.09 h SEČ 37,84 USD (32,27 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,28 USD (3,27 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 36,05 USD/barel. Oproti stredajšej uzávierke to znamená pokles o 1,34 USD alebo 3,58 %. V obidvoch prípadoch klesli ceny v stredu o viac než 5 %.



(1 EUR = 1,1727 USD)