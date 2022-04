Ceny ropy opäť rastú, Brent sa pohybuje nad 108 USD/barel

Londýn 20. apríla (TASR) - Ceny ropy sa po výraznom poklese ku koncu predchádzajúceho obchodovania vrátili k rastu, pričom cena ropy Brent vzrástla nad 108 USD za barel (159 litrov). Utorkové obchodovanie (19. 4.) výrazne ovplyvnila zhoršená prognóza vývoja svetovej ekonomiky zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF), v stredu však na trhy opäť začali pôsobiť obavy z obmedzenia dodávok ropy z Ruska a Líbye. Navyše, podľa predbežných odhadov zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň nečakane klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.13 h SELČ 108,50 USD (100,44 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,25 USD (1,17 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom (exspiruje v stredu) dosiahla 103,70 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,14 USD alebo 1,11 %.



V utorok klesli ceny v obidvoch prípadoch o viac než 5 %. Trhy tak reagovali na najnovšiu prognózu vývoja svetovej ekonomiky zo strany MMF. Ten zhoršil pôvodný odhad tohtoročného rastu globálnej ekonomiky o takmer celý percentuálny bod. Zatiaľ čo v januárovej prognóze počítal s rastom, v tomto roku o 4,4 %, najnovšie očakáva rast na úrovni 3,6 %. Dôvodom je podľa fondu invázia Ruska na Ukrajinu, pričom zároveň varoval, že inflácia predstavuje v súčasnosti nebezpečenstvo pre mnohé krajiny sveta.



"Utorkový výpredaj v reakcii na revíziu prognózy MMF bol pravdepodobne prehnaný," povedal Warren Patterson, šéf komoditných stratégií banky ING. Ako dodal, riziká sú podľa neho stále vysoké, najmä v súvislosti s plánovým zákazom dovozu ruskej ropy, ako aj možnými ďalšími výpadkami vývozu ropy z Líbye.



Na ceny čiastočne zapôsobili aj informácie z USA o poklese zásob ropy za minulý týždeň. Ako uviedol vo svojom odhade Americký ropný inštitút (API), ropné zásoby v Spojených štátoch klesli v minulom týždni o 4,5 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali ich zvýšenie. Presné informácie o vývoji ropných zásob zverejní v stredu popoludní americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,0803 USD)