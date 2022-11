Ceny ropy opäť rastú, Brent sa pohybuje nad 84,50 USD/barel

Tokio 29. novembra (TASR) - Potom, ako v predchádzajúcom obchodovaní klesli takmer na ročné minimum, ceny ropy sa v utorok zotavili. Reagovali tak na očakávania trhov, že producenti ropy na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční koncom týždňa, oznámia úpravu produkčných kvót. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



V pondelok (28. 11.) uzatvorila cena ropy Brent obchodovanie poklesom o 0,5 %, pričom v priebehu obchodovania zaznamenala pokles o viac než 3 %. Priblížila sa tak k hranici 80 USD za barel (159 litrov) a zaznamenala najnižšiu úroveň od 4. januára. Cena americkej ropy WTI dosiahla zasa počas obchodovania najnižšiu úroveň od decembra minulého roka. Trhy tak reagovali najmä na nepriaznivú pandemickú situáciu v Číne a víkendové protesty, ktoré z opatrení vyplynuli.



V utorok sa pozornosť trhov začala výraznejšie orientovať na blížiace sa zasadnutie zoskupenia ropných producentov OPEC+, ktoré sa uskutoční 4. decembra. Analytici očakávajú, že producenti budú vážne uvažovať o ďalších ťažobných škrtoch. "Aj keď je to iba odhad, nie oficiálne vyjadrenie zo strany OPEC+, odráža súčasnú náladu na trhu," uviedli analytici zo spoločnosti Haitong Futures.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.22 h SEČ 84,64 USD (80,89 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,45 USD (1,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,20 USD, alebo 1,55 %.



(1 EUR = 1,0463 USD)