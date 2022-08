Ceny ropy opäť rastú, obavy zvýšilo zastavenie dodávok cez Ukrajinu

New York 9. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 98 USD za barel (159 litrov). Trhy zareagovali na najnovšie informácie o čiastočnom zastavení prepravy ruskej ropy cez územie Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 14.12 h SELČ 97,90 USD (95,99 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,25 USD (1,29 %). V skorších hodinách cena ropy klesla, pričom pokles dosiahol približne 1,8 %.



Cena americkej ľahkej ropy so septembrovým kontraktom dosiahla 91,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,16 centa alebo 1,28 %.



Vývoj cien ropy zmenila informácia ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť o zastavení dodávok suroviny cez južnú vetvu ropovodu Družba. Spoločnosť informovala, že Ukrajina zastavila prepravu ropy touto trasou 4. augusta po tom, ako ukrajinský prevádzkovateľ ropovodov Ukrtransnafta nedostal zaplatené za tranzit. Dôvodom sú podľa Transnefti sankcie Európskej únie, ktoré znemožnili spracovanie platby na august odoslanej ešte 22. júla.



Pozastavenie dodávok sa tak dotklo troch krajín Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Za bežných okolností dodáva Rusko južnou vetvou Družby denne približne 250.000 barelov ropy.



Tok ropy cez severnú vetvu ropovodu Družba pokračuje podľa Trasnefti ako zvyčajne. Ruská firma zároveň dodala, že pracuje na alternatívnych možnostiach zrealizovania platieb za tranzit suroviny.



(1 EUR = 1,0199 USD)