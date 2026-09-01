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Ceny ropy opäť stúpli pre riziko prerušenia dodávok z Blízkeho východu
Americký prezident Donald Trump v pondelok (31. 8.) pohrozil ďalšími útokmi proti Iránu.
Autor TASR
Singapur 1. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno zvýšili. Obnovenie bojov medzi USA a Iránom totiž obnovilo obavy z prerušenia dodávok z kľúčového ropného regiónu Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.03 h SELČ 91,48 USD (78,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 0,99 USD (1,09 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 86,97 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 1,21 USD, čiže o 1,41 %.
Americký prezident Donald Trump v pondelok (31. 8.) pohrozil ďalšími útokmi proti Iránu. To podľa analytika spoločnosti KCM Tima Waterera prináša potenciál iránskej odvety. „To zase zvyšuje možnosť poškodenia energetickej infraštruktúry v oblasti Perzského zálivu a pridáva novú neistotu pre lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv,“ povedal analytik.
„Rezervy, na ktoré sa spolieha globálny trh s ropou, sa vyčerpávajú. Zásoby v USA sa blížia k minimálnym úrovniam, zatiaľ čo schopnosť Číny udržať nízky dovoz bude testovať vyšší sezónny dopyt,“ uviedli analytici banky ANZ. Americké strategické rezervy ropy minulý týždeň klesli o približne 3,1 milióna barelov na 286,6 milióna barelov. „Napriek tomu, že spoločnosti zaoberajúce sa satelitným sledovaním naznačujú, že cez Hormuz prechádza približne 6 miliónov barelov ropy denne, je to výrazne pod úrovňou spred konfliktu,“ dodali analytici banky ANZ.
(1 EUR = 1,1596 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.03 h SELČ 91,48 USD (78,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 0,99 USD (1,09 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 86,97 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 1,21 USD, čiže o 1,41 %.
Americký prezident Donald Trump v pondelok (31. 8.) pohrozil ďalšími útokmi proti Iránu. To podľa analytika spoločnosti KCM Tima Waterera prináša potenciál iránskej odvety. „To zase zvyšuje možnosť poškodenia energetickej infraštruktúry v oblasti Perzského zálivu a pridáva novú neistotu pre lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv,“ povedal analytik.
„Rezervy, na ktoré sa spolieha globálny trh s ropou, sa vyčerpávajú. Zásoby v USA sa blížia k minimálnym úrovniam, zatiaľ čo schopnosť Číny udržať nízky dovoz bude testovať vyšší sezónny dopyt,“ uviedli analytici banky ANZ. Americké strategické rezervy ropy minulý týždeň klesli o približne 3,1 milióna barelov na 286,6 milióna barelov. „Napriek tomu, že spoločnosti zaoberajúce sa satelitným sledovaním naznačujú, že cez Hormuz prechádza približne 6 miliónov barelov ropy denne, je to výrazne pod úrovňou spred konfliktu,“ dodali analytici banky ANZ.
(1 EUR = 1,1596 USD)