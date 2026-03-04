< sekcia Ekonomika
Ceny ropy opäť stúpli
Tempo rastu sa oproti predchádzajúcim dňom spomalilo.
Autor TASR
Singapur 4. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu opäť vzrástli pre narušenie dodávok z Blízkeho východu v dôsledku úderov USA a Izraela na Irán, ale tempo rastu sa oproti predchádzajúcim dňom spomalilo. Americký prezident Donald Trump totiž nastolil možnosť, že americké námorníctvo bude eskortovať plavidlá cez Hormuzský prieliv. „V súčasnosti geopolitika jednoznačne prevažuje nad bežnými faktormi ovplyvňujúcimi ceny, ako sú údaje o zásobách, ekonomické údaje z USA alebo vyjadrenia kartelu OPEC,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.13 h SEČ 83,20 USD (71,69 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,80 USD (2,26 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 76,02 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 1,46 USD (1,89 %).
Trump povedal, že americké námorníctvo by v prípade potreby mohlo začať sprevádzať ropné tankery cez Hormuzský prieliv a dodal, že nariadil Americkej spoločnosti pre medzinárodné rozvojové financovanie, aby poskytla poistenie politických rizík a finančné záruky pre námorný obchod v Perzskom zálive. „Sľub takýchto záruk prichádza v čase, keď poisťovne rušia krytie vojnových rizík pre plavidlá premávajúce cez Hormuzský prieliv. Je to vítaná správa, ale je zrejmé, že sa to nestane zo dňa na deň,“ uviedli analytici ING.
(1 EUR = 1,1606 USD)
