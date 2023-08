Ceny ropy opäť vzrástli a sú najvyššie od polovice apríla

New York 6. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (4. 8.) posilnili o viac ako 1 dolár a zaznamenali šiesty týždenný nárast po sebe. Saudská Arábia a Rusko totiž predĺžili zníženie ťažby až do septembra, čím podporili obavy z nedostatku na strane ponuky.



Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 1,27 USD alebo 1,56 % a uzavrel na 82,82 USD (75,66 eura) za barel (159 litrov). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent stúpol o 1,10 USD alebo 1,29 % na 86,24 USD za barel. Ceny oboch referenčných druhov ropy sa v piatok dostali na najvyššiu úroveň od polovice apríla.



Saudská Arábia vo štvrtok (3. 8.) oznámila, že predlžuje svoje dobrovoľné zníženie ťažby o 1 miliónov barelov denne do konca septembra, pričom si nechala otvorené dvere na ďalšie predĺženie. Rusko sa tiež rozhodlo, že na budúci mesiac zníži svoj vývoz ropy o 300.000 barelov denne.



"Po predĺžení obmedzení ťažby ťažby očakávame v septembri deficit na trhu vo výške viac ako 1,5 milióna barelov denne po odhadovanom deficite približne 2 miliónov barelov denne v júli a auguste," uviedli analytici UBS.



(1 EUR = 1,0946 USD)