Ceny ropy opäť vzrástli, Brent stojí 74,80 USD za barel

New York 21. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena americkej ropy WTI vzrástla v pondelok o takmer 3 % nad 73,50 USD za barel (159 litrov). Výrazný rast zaznamenala aj cena ropy Brent, ktorá sa posunula k 74,80 USD/barel.



Ceny ropy posunula nahor letná motoristická sezóna, ktorá zvyšuje dopyt po pohonných látkach. Druhým faktorom sú rokovania o jadrovej dohode s Teheránom, v rámci ktorých stále zostávajú nedoriešené otázky. Je tak možné, že dodávky ropy z Iránu sa na svetové trhy dostanú neskôr, než sa čakalo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.53 h SELČ 74,74 USD (62,85 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,23 USD (1,67 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 73,59 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,95 USD alebo 2,72 %.



(1 EUR = 1,1891 USD)