Ceny ropy opäť vzrástli,benzín môže stáť až 1,8 eura,hovoria analytici

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. marca (TASR) – Cena severomorskej ropy Brent na svetových trhoch vo štvrtok prekročila hranicu 118 USD (106,25 eura) za barel (159 litrov) a dosiahla tak najvyššiu úroveň za deväť rokov. To v nasledujúcich týždňoch prinesie skokový nárast cien motorových palív a cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu by sa mohla vyšplhať až na úroveň 1,7-1,8 eura, odhadli analytici oslovení TASR.Vývoj cien bude podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa závisieť najmä na vnímaní konfliktu samotnými finančnými trhmi. "Ak," uviedol Pánis.Pravdepodobne tak budeme podľa analytika tankovať najdrahšie v histórii. Pánis predpokladá skoré skokovité zdražovanie, ktoré posunie ceny benzínu na alebo nad 1,7 eura a ceny nafty na alebo nad 1,60 eura.Ešte vyššie ceny motorových palív očakáva analytička 365.bank Jana Glasová. "," uviedla Glasová.Ceny ropy, teda aj palív, by navyše mohli ostať na mimoriadne vysokých úrovniach a podstatnejšie neklesnúť aj v prípade deeskalácie napätia a ukončenia konfliktu. Riziková prirážka ukrajinskej krízy by totiž mohla podľa Pánisa v cenách ropy dlhší čas pretrvať.Cena ropy bola vysoká už pred inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Podporil ju pomerne rýchly rast ekonomiky po pandémii a nedostatok zdrojov. Po zavedení sankcií voči Rusku, ktoré je jedným z najväčších exportérov ropy, mnohí ropní obchodníci z etických princípov a obáv z poškodenia reputácie odmietajú nakupovať ruskú ropu, a to napriek tomu, že sa na túto komoditu zatiaľ sankcie nevťahujú.Zároveň vidno problém s prepravou ruskej ropy, keď mnohí veľkí západní nákladní prepravcovia odmietajú robiť biznis v Rusku a veľa západných nákupcov ropy odmieta prepravovať ropu ruskými loďami. Ruskej ropy je teda na trhu menej, čo sa pretavuje do rastu cien severomorskej ropnej zmesi Brent, ktorá je kľúčová pre ceny palív u nás.(1 EUR = 1,1106 USD)