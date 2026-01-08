< sekcia Ekonomika
Ceny ropy po dvoch dňoch poklesu vo štvrtok ráno stúpli
Autor TASR
Singapur 8. januára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok posilnili po dvoch dňoch poklesu. Zmenšenie zásob ropy v USA totiž podnietilo časť investorov k nákupom s cieľom využiť príležitosť, povedal analytik spoločnosti Fujitomi Securities Micuru Muraiši. Investori pritom zároveň monitorujú vývoj vo Venezuele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 6.58 h SEČ 60,24 USD (51,56 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 28 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 56,24 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 25 centov (0,45 %).
Americké zásoby ropy sa v týždni do 2. januára znížili o 3,8 milióna barelov na 419,1 milióna barelov, uviedol americký federálny Úrad pre energetické informácie (EIA). Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Reuters, pritom predpokladali, že zásoby sa o 447.000 barelov zvýšia.
(1 EUR = 1,1684 USD)
