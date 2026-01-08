Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy po dvoch dňoch poklesu vo štvrtok ráno stúpli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 6.58 h SEČ 60,24 USD (51,56 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 8. januára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok posilnili po dvoch dňoch poklesu. Zmenšenie zásob ropy v USA totiž podnietilo časť investorov k nákupom s cieľom využiť príležitosť, povedal analytik spoločnosti Fujitomi Securities Micuru Muraiši. Investori pritom zároveň monitorujú vývoj vo Venezuele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 6.58 h SEČ 60,24 USD (51,56 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 28 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 56,24 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 25 centov (0,45 %).

Americké zásoby ropy sa v týždni do 2. januára znížili o 3,8 milióna barelov na 419,1 milióna barelov, uviedol americký federálny Úrad pre energetické informácie (EIA). Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Reuters, pritom predpokladali, že zásoby sa o 447.000 barelov zvýšia.

(1 EUR = 1,1684 USD)
.

Neprehliadnite

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie