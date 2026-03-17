Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy po krátkom oslabení opäť stúpli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,27 USD/barel.

Autor TASR
Singapur 17. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli, keďže Hormuzský prieliv bol v podstate uzavretý a spojenci USA odmietli výzvy na vyslanie vojnových lodí na pomoc tankerom pri plavbe po tejto dôležitej vodnej ceste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.04 h SEČ 104,81 USD (91,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 4,60 USD (4,59 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 4,77 USD (5,10 %).

Zvrátili sa tak straty ropy z predchádzajúceho obchodovacieho dňa, ktoré boli výsledkom toho, že niekoľko lodí sa cez Hormuzský prieliv preplavilo. „Riziká zostávajú výrazné: Stačí, aby jedna iránska milícia odpálila raketu alebo umiestnila mínu,“ uviedol analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.

„Trhy s ropou sú zatiaľ upriamené na trvanie konfliktu v Iráne, na zastavenie dodávok cez Hormuzský prieliv a na škody, ktoré tento chaos zanechá na ropnej infraštruktúre v Perzskom zálive,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva.

(1 EUR = 1,1478 USD)
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí