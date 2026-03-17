Ceny ropy po krátkom oslabení opäť stúpli
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,27 USD/barel.
Autor TASR
Singapur 17. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli, keďže Hormuzský prieliv bol v podstate uzavretý a spojenci USA odmietli výzvy na vyslanie vojnových lodí na pomoc tankerom pri plavbe po tejto dôležitej vodnej ceste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.04 h SEČ 104,81 USD (91,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 4,60 USD (4,59 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 4,77 USD (5,10 %).
Zvrátili sa tak straty ropy z predchádzajúceho obchodovacieho dňa, ktoré boli výsledkom toho, že niekoľko lodí sa cez Hormuzský prieliv preplavilo. „Riziká zostávajú výrazné: Stačí, aby jedna iránska milícia odpálila raketu alebo umiestnila mínu,“ uviedol analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.
„Trhy s ropou sú zatiaľ upriamené na trvanie konfliktu v Iráne, na zastavenie dodávok cez Hormuzský prieliv a na škody, ktoré tento chaos zanechá na ropnej infraštruktúre v Perzskom zálive,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva.
(1 EUR = 1,1478 USD)
