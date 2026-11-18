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Ceny ropy po správe o náraste zásob v USA výrazne klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 17.37 h SEČ 91,19 USD (82,98 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Houston 18. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu popoludní výrazne klesli po tom, ako americký Úrad pre energetické informácie (EIA) oznámil, že zásoby ropy a palív v USA vzrástli výraznejšie, než sa očakávalo. Nové údaje posilnili očakávania, že na svetom trhu s ropou vznikne prebytok ponuky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 17.37 h SEČ 91,19 USD (82,98 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,95 USD (2,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 82,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,45 USD (4,01 %).
Podľa EIA vzrástli zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 13. novembra o 3,4 milióna barelov na 417,8 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali nárast len o 58.000 barelov. Zásoby benzínu v USA sa v rovnakom týždni zvýšili o 5,2 milióna barelov na 215,9 milióna barelov, uviedla EIA, zatiaľ čo analytici predpokladali nárast o 1,6 milióna barelov. Zásoby destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 1,6 milióna barelov na 104,9 milióna barelov, čo prekonalo očakávaný nárast o 1,3 milióna barelov.
(1 EUR = 1,0989 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 17.37 h SEČ 91,19 USD (82,98 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,95 USD (2,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 82,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,45 USD (4,01 %).
Podľa EIA vzrástli zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 13. novembra o 3,4 milióna barelov na 417,8 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali nárast len o 58.000 barelov. Zásoby benzínu v USA sa v rovnakom týždni zvýšili o 5,2 milióna barelov na 215,9 milióna barelov, uviedla EIA, zatiaľ čo analytici predpokladali nárast o 1,6 milióna barelov. Zásoby destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 1,6 milióna barelov na 104,9 milióna barelov, čo prekonalo očakávaný nárast o 1,3 milióna barelov.
(1 EUR = 1,0989 USD)