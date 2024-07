Ceny ropy po správe o nečakanom poklese zásob v USA mierne vzrástli

New York 3. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu mierne vzrástli po správe o väčšom než očakávanom poklese zásob komodity v USA. Zisky boli ohraničené vzhľadom na slabú obchodnú aktivitu pred oslavami Dňa nezávislosti a pretrvávajúce obavy z rastu zásob na globálnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Federálny úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu popoludní oznámil, že zásoby ropy v najväčšej svetovej ekonomike sa minulý týždeň znížili o 12 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici v prieskume agentúry Reuters pritom očakávali oveľa miernejší pokles na úrovni 680.000 barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.56 h SELČ 86,61 USD (80,73 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 37 centov (0,43 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 83,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 37 centov alebo 0,45 %.



V utorok (2. 7.) uzatvorili oba referenčné kontrakty s poklesom, k čomu prispelo zmiernenie obáv z narušenia produkcie ropných spoločností v Mexickom zálive. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) totiž uviedlo, že hurikán Beryl by sa mal do konca týždňa, keď sa očakáva jeho presun do oblasti Mexického zálivu, zmierniť z hurikánu na tropickú búrku.



(1 EUR = 1,0729 USD)