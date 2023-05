Ceny ropy po zasadnutí banky mierne rástli

New York 4. mája (TASR) - Po zasadnutí Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá sa rozhodla spomaliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb, ceny ropy vo štvrtok mierne rástli. Zisky však zďaleka nedokázali kompenzovať prepad o viac ako 9 %, ktorý ceny zaznamenali od začiatku týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.34 h SELČ 73,59 USD (66,45 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,26 USD (1,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 69,68 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 1,08 USD (1,57 %).



Rada guvernérov ECB vo štvrtok rozhodla o zvýšení svojich hlavných úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. To znamená, že kľúčová sadzba (pre hlavné refinančné operácie) s platnosťou od 10. mája stúpne na 3,75 %, sadzba pre jednodňové finančné operácie na 4 % a depozitná sadzba na 3,25 %. Dôvodom pokračovania v cykle sprísňovania sú podľa Rady guvernérov pretrvávajúce vysoké inflačné tlaky. Inflácia v eurozóne sa v uplynulých mesiacoch síce znížila, ale základné cenové tlaky zostávajú silné.



Ceny ropy od začiatku týždňa tlačili nadol obavy z ochladenia americkej ekonomiky. Objavili sa aj náznaky spomaľovania aktivity v spracovateľskom priemysle Číny, ktorá je najväčším dovozcom komodity.



Ceny smerovali ďalej nadol po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) v stredu (3. 5.) zvýšil úrokové sadzby. Americká centrálna banka na druhej strane signalizovala, že s ďalším sprísňovaním menovej politiky si môže dať pauzu, čo poskytlo trhom určitú vzpruhu.



(1 EUR = 1,1074 USD)