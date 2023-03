Ceny ropy po zvýšení sadzieb Fedu klesli

Singapur 23. marca (TASR) – Ceny ropy vo štvrtok klesli po tom, čo americká centrálna banka (Fed) opäť zvýšila úrokové sadzby a jej šéf Jerome Powell upozornil na pretrvávajúce riziká v bankovom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 5.20 h SEČ 76,03 USD (70,5 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 66 centov (0,9 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 70,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 74 centov alebo 1 %.



V stredu (22. 3.) ceny ropy uzatvorili najvyššie od 14. marca, keď ich podporili oslabenia dolára na šesťtýždňové minimum.



Powell po zasadnutí centrálnej banky uviedol, že problémy v bankovom sektore by mohli vyvolať úverovú krízu s vážnymi dosahmi na ekonomiku, ktorá sa podľa najnovších prognóz Fedu tento rok spomalí viac, než sa čakalo.



Americká centrálna banka v stredu v stredu podľa očakávania zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 %. Zároveň však naznačila, že vzhľadom na najnovšie otrasy na finančných trhoch by mohla v procese zvyšovania sadzieb urobiť prestávku.



Fed zvýšil úrokové sadzby deviatykrát po sebe od spustenia súčasného cyklu sprísňovania menovej politiky v marci 2022. Druhýkrát po sebe však uplatnil miernejší rast o 25 bázických bodov.



(1 EUR = 1,08 USD)