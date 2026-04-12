Ceny ropy počas uplynulého týždňa výrazne klesli
Oba referenčné druhy ropy za celý uplynulý obchodný týždeň výrazne klesli, pričom WTI o vyše 13 % a Brent viac ako 12 %.
Autor TASR
New York/Londýn 12. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok (10. 4.) v poklese a dostali sa pod hranicu 100 USD (85,39 eura) za barel. Za celý týždeň sa oslabili o viac ako 12 %. Dôvodom bola krehká dohoda o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom. Trh naďalej sleduje predovšetkým vývoj okolo Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.
Májový kontrakt na americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate (WTI) v piatok stratil 1,30 USD alebo 1,33 % a uzavrel na 96,57 USD za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s júnovým kontraktom zlacnela o 72 centov alebo 0,75 % na 95,20 USD za barel.
Americký prezident Donald Trump varoval Irán, aby okamžite prestal s vyberaním poplatkov od tankerov za plavbu cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by to mohlo podkopať dvojtýždňovú dohodu o prímerí, ktorá bola podmienená opätovným otvorením tejto námornej trasy. V piatok svoju ostrú rétoriku ešte vystupňoval.
Lodná doprava cez Hormuz, ktorým pred vojnou prechádzalo približne 20 % globálnych dodávok ropy, zostávala v uplynulom týždni výrazne obmedzená. Trhy sú preto naďalej v napätí. Piatkové správy signalizovali, že väčšina lodí, ktoré za posledný deň prešli prielivom, mala väzby na Irán.
Podľa expertov zostáva Hormuzský prieliv fakticky uzavretý a situácia je mimoriadne chaotická.
Navyše, útoky na energetickú infraštruktúru Saudskej Arábie negatívne ovplyvnili aj jej ťažobné kapacity. Podľa saudskoarabského ministerstva energetiky útoky znížili kapacitu produkcie ropy približne o 600.000 barelov denne a obmedzili transport cez ropovod East-West Pipeline asi o 700.000 barelov denne.
(1 EUR = 1,1711 USD)
