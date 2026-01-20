< sekcia Ekonomika
Ceny ropy podporil slabší dolár a správa o čínskom ekonomickom raste
Autor TASR
Singapur 20. januára (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne vzrástli, keďže ich podporil slabší dolár. Trhy však sledovali hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa s vyššími clami na európske krajiny, ktoré nesúhlasia s jeho plánom pripojiť k USA Grónsko. Cez víkend sa vystupňovali obavy z obnovenej obchodnej vojny po tom, ako Trump povedal, že od 1. februára zavedie clá na úrovni 10 % na tovar z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Fínska a Veľkej Británie, ktoré sa 1. júna zvýšia na 25 %, ak sa nedosiahne dohoda o Grónsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.03 h SEČ 63,98 USD (55 eur) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 4 centy (0,06 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 59,58 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 14 centov (0,24 %).
Do istej miery trh s ropou podporila aj správa o tom, že ekonomika Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, v minulom roku vzrástla o 5 %. Zároveň vládne údaje ukázali, že objem spracovanej ropy v rafinériách krajiny v roku 2025 vzrástol o 4,1 %.
(1 EUR = 1,1631 USD)
