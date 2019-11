Ceny ropy pokračovali v miernom raste, cena Brentu je nad 62,20 USD

Tokio 5. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, rast bol však iba mierny, keďže trhy vyčkávajú na predbežné informácie o vývoji zásob ropy v USA. Vzhľadom na výrazný rast cien v závere minulého týždňa analytici so spomalením rastu cien ropy počítali.



Očakáva sa, že ropné zásoby v USA v minulom týždni vzrástli. Podľa piatich analytikov oslovených agentúrou Reuters by rast v týždni do 1. novembra mal dosiahnuť 2,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s januárovým kontraktom dosiahla do 7.36 h SEČ 62,25 USD (55,79 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 12 centov.



Aj v prípade americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri bol rast iba mierny. Predstavoval 6 centov, pričom cena WTI dosiahla 56,60 USD za barel.



(1 EUR = 1,1158 USD)