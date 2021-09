Ceny ropy pokračovali v pondelok ráno v poklese

Singapur 6. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno nadviazali na pokles z konca minulého týždňa a oslabili sa. Jeden z najväčších svetových producentov, Saudská Arábia, totiž počas víkendu znížil ceny pre ázijských zákazníkov, čo signalizuje obavy týkajúce sa dopytu a to, že globálne trhy sú dostatočne zásobené.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v pondelok o 7.31 h SELČ predával po 68,43 USD (57,64 eura). To bolo o 86 centov alebo 1,24 % menej ako v piatok (3. 9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI v piatok stratila 70 centov alebo 1 % a uzavrela na 69,29 USD za barel.



Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 7.33 h SELČ predával so stratou 95 centov alebo 1,31 % po 71,66 USD za barel.



Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco v nedeľu (5. 9.) upozornil zákazníkov, že v októbri znižuje oficiálne predajné ceny pre všetky druhy ropy dodávané do Ázie, ktorá je pre spoločnosť najväčším trhom, minimálne o 1 dolár na barel. Zníženie cien bolo výraznejšie, než sa očakávalo.



(1 EUR = 1,1872 USD)