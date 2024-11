Ceny ropy pokračovali v raste, Brent sa posunul k 73,50 USD/barel

Tokio 19. novembra (TASR) - Po výraznom zvýšení v predchádzajúcom dni pokračovali ceny ropy v raste aj v utorok, aj keď miernejšom, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 73,50 USD za barel (159 litrov). Na ropné trhy naďalej pôsobí pozastavenie ťažby v nórskom ropnom ložisku Johan Sverdrup a investorov znepokojuje aj rastúce riziko eskalácie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.21 h SEČ 73,42 USD (69,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov (0,16 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom, ktorý exspiruje v stredu 20. novembra, dosiahla 69,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 9 centov (0,13 %).



Na záver pondelkového (18. 11.) obchodovania zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch rast o viac než dva doláre. Trhy tak zareagovali na oznámenie nórskej ropnej spoločnosti Equinor, že pozastavuje ťažbu v ropnom ložisku Johan Sverdrup, najväčšom v západnej Európe. Ako dôvod spoločnosť uviedla výpadky v dodávkach elektrickej energie na pevnine. Firma pracuje na obnovení produkcie, zatiaľ však nie je jasné, kedy by k tomu mohlo dôjsť.



Navyše v dôsledku údržby zredukovalo ťažbu kazašské ropné ložisko Tengiz prevádzkované americkou spoločnosťou Chevron. Objem produkcie v tomto ložisku klesol o 28 % až 30 %. Práce by sa podľa kazašského ministerstva energetiky mali ukončiť v sobotu 23. novembra.



Okrem toho na trhy pôsobí rastúce geopolitické napätie medzi Ruskom a Ukrajinou potom, ako odchádzajúci americký prezident Joe Biden povolil Ukrajine použiť americké rakety dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie. Ako povedal Toshitaka Tazawa, analytik zo spoločnosti Fujitomi Securities, "investori sa obávajú, akým smerom sa bude konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyvíjať".



(1 EUR = 1,0552 USD)