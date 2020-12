Ceny ropy pokračovali v raste, cena Brentu prekročila 49 USD/barel

Singapur 10. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu tesne prekročila 49 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zvyšujú správy o začatí očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Británii a očakávania skorého schválenia vakcíny v USA. Tempo rastu však nie je výrazné, keďže na druhej strane, na ceny ropy negatívne zapôsobili informácie o nečakane prudkom raste ropných zásob v Spojených štátoch.



Británia začala v utorok (8. 12.) ako prvá západná krajina s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od firiem Pfizer a BioNTech. Následne v stredu Kanada oznámila, že vakcínu schválila, pričom s očkovaním plánuje začať na budúci týždeň. V USA by mohli vakcínu schváliť vo štvrtok a očkovať by sa mohlo už tento víkend.



Na druhej strane, zásoby ropy v Spojených štátoch za týždeň do 4. decembra nečakane vzrástli o 15,2 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali pokles o 1,4 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.36 h SEČ 49,03 USD (40,49 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 17 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 45,73 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke tak vzrástla o 21 centov.



(1 EUR = 1,2109 USD)