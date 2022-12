Ceny ropy pokračovali v raste, cena Brentu je nad 87,50 USD/barel

Singapur 1. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu s novým kontraktom prekročila 87,50 USD a cena americkej WTI 81 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej pôsobia najmä správy o výraznom poklese ropných zásob v USA, najprudšom za posledné tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 10.20 h SEČ 87,56 USD (84,39 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 59 centov. Cena Brentu s januárovým kontraktom, ktorý v stredu (30. 11.) exspiroval, uzatvorila stredajšie obchodovanie na úrovni 85,43 USD/barel, čo predstavuje rast o 2,40 USD.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v januári dosiahla 81,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 54 centov.



Na trhy naďalej pôsobia informácie z USA o prudkom poklese ropných zásob. Tie sa podľa údajov amerického ministerstva energetiky znížili v týždni do 25. novembra o 12,6 milióna barelov. To je najvýraznejší pokles zásob ropy v USA od roku 2019. Analytici pritom počítali s poklesom iba o 2,8 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0376 USD)