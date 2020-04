Ceny ropy v utorok naďalej klesali

New York 21. apríla (TASR) - Cena májového kontraktu na americkú ropu WTI zmazala straty a v utorok sa vrátila do pozitívneho teritória, keď v pondelok (20. 4.) sa dostala prvýkrát v histórii do mínusu. Výpredaj na ropnom trhu však pokračoval, júnový kontrakt na WTI uzavrel s mínusom o vyše 40 %, pričom počas obchodovania strácal viac než 60 %.



Masívny výpredaj sa rozširuje na ďalšie kontrakty, keďže investori sa obávajú veľkých ekonomických škôd spôsobených reštriktívnymi opatreniami na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Ropný trh výrazne zasiahol prudký pokles dopytu, nadmerná ponuka a rýchle plnenie zásobníkov.



Májový kontrakt na WTI, ktorý v utorok exspiroval, uzavrel na 10,01 USD (9,23 eura) za barel (159 litrov). Počas obchodovania sa jeho cena pohybovala v negatívnom pásme a v pondelok uzavrel na -37,63 USD za barel.



Aktívnejšie obchodovaný júnový kontrakt na WTI v utorok stratil 43 % a uzavrel na 10,12 USD za barel, keď počas obchodovania jeho cena padla až na 6,50 USD za barel. Júlový kontrakt na WTI sa oslabil o 31 % na 18,04 USD za barel.



Cena severomorskej ropy Brent v utorok padla na najnižšiu úroveň od decembra 2001, keď sa dostala na 18,10 USD za barel. O 19.40 h SELČ sa júnový kontrakt na Brent obchodoval so stratou 6,67 USD alebo 26,09 % po 18,90 USD za barel.



(1 EUR = 1,0837 USD)