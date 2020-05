Ceny ropy pokračovali v zotavovaní a výrazne vzrástli

New York 17. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (15. 5.) výrazne vzrástli a za celý týždeň si pripísali 19 %. To bol už tretí týždeň po sebe zotavovania cien čierneho zlata. Dôvodom je mierne oživovanie dopytu po začiatku otvárania ekonomík po celom svete. To znamená, že po obmedzení ťažby Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov začína po ponukovej strane ceny podporovať aj dopyt.



Júnový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok polepšil o 1,87 USD alebo 6,79 % a uzavrel na 29,43 USD (27,26 eura) za barel (159 litrov). Za celý uplynulý týždeň WTI vyskočila o 19 %. Júlový kontrakt na severomorskú zmes Brent v piatok zdražel o 1,37 USD alebo 4,40 % na 32,50 USD za barel.



Podľa firmy Baker Hughes počet aktívnych ropných ťažobných zariadení v uplynulom týždni klesol o 34 na 258. Ich počet sa znížil deviaty týždeň po sebe. Údaje tiež ukázali významné oživenie dennej spotreby ropy v Číne počas apríla. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) očakáva, že zásoby ropy v 2. polroku klesnú o 5,5 milióna barelov ropy denne.



(1 EUR = 1,0798 USD)