New York 18. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste druhý deň po sebe. Stredajšia (17. 8.) správa o prudkom poklese zásob ropy v USA znížila obavy týkajúce sa spomaľovania ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa vo štvrtok večer o 19.52 h SELČ predával so ziskom 1,93 USD alebo 2,19 % po 90,04 USD (88,47 eura). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 2,28 USD alebo 2,43 % na 95,93 USD za barel.



Zásoby ropy v USA v týždni skončenom 12. augusta padli o 7,06 milióna barelov, uviedlo v stredu americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali s ich znížením len o 275.000 barelov. Hlavným dôvodom bolo výrazné zvýšenie exportu, ktorý dosiahol rekordných 5 miliónov barelov denne, a nárast dopytu po benzíne.



Správa o vývoji ropných rezerv v USA prekvapila trhy, signalizuje totiž, že "fundamenty zrejme nie sú také negatívne, ako sme si mysleli ešte pred týždňom," uviedol viceprezident firmy BOK Financial Dennis Kissler. Obchodníci sa však podľa neho naďalej obávajú všeobecných ekonomických vyhliadok, a preto je trh veľmi nervózny.



(1 EUR = 1,0178 USD)